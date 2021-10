Un absent de marque et un retour dans la dernière sélection de Tite

Tite a révélé cette après-midi sa sélection pour les deux rencontres de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui auront lieu les 12 et 17 novembre prochain.

Alors que Philippe Coutinho sera présent pour la première fois depuis octobre 2020, la sélection comporte un absent de marque: Vinicius. Gabriel Jesus, replacé sur le côté depuis plusieurs semaines à Manchester City, a été préféré à la pépite du Real Madrid. Auteur de bonnes prestations à Lyon, Bruno Guimaraes n'est également pas repris par Tite. De quoi faire couler beaucoup d'encre au Brésil.

A lista de Tite para enfrentar Colômbia e Argentina, com Coutinho de volta e apenas um jogador que atua no Brasil (Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio) #trbrasil pic.twitter.com/ABpJ3CuOht