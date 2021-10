Drazen Brncic avant d'affronter Winkel : "Une formation qui est capable du meilleur comme du pire"

Ce dimanche après-midi (15h), le RFC Liège se déplace à Sint-Eloois Winkel Sport lors de la huitième journée de Nationale 1.

Le FC Liège a confirmé son bon début de saison en s'imposant contre Heist (2-0) le week-end dernier. Le leader de Nationale 1 se déplace chez le dixième ce dimanche. "Cette équipe a bien changé depuis notre dernière confrontation il y a deux ans. Cette saison, c'est une formation qui est capable du meilleur comme du pire. Winkel a perdu plusieurs fois, mais peut se montrer redoutable à domicile comme il l'a prouvé contre Tirlemont et le Patro. Ils jouent un football assez simple et possèdent un compartiment offensif assez intéressant, et aussi de grands gabarits dangereux sur les phases arrêtées", a confié Drazen Brncic en conférence de presse.

Le coach des Sang et Marine ne prend pas ce match à la légère. "Nous devons nous imposer là-bas. Avec leur match de Coupe contre Genk, ils sont peut-être un peu fatigués, mais c'est à nous de mettre beaucoup d'intensité d'entrée de jeu pour les épuiser un peu plus. Toutefois, il ne faut pas compter sur cela car ils se battront jusqu'au bout car ils n'ont pas de pression sur les épaules. De notre côté, nous voulons poursuivre sur notre lancée et ne pas nous arrêter", a conclu Brncic.