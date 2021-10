Witsel sur la short list de la Juventus pour janvier

"Ca suffit de penser en grand, il faut de la crédibilité" annonce Andrea Agnelli, Président de la Juventus.

A la Une de la Gazzetta Dello Sport ce matin, on retrouve Axel Witsel. Andrea Agnelli souhaite un attaquant et un milieu de terrain dès janvier pour renforcer son effectif dès janvier, et notre compatriote fait partie de la short list de la Vieille Dame.

La Juventus, qui souhaitait en premier lieu se diriger vers Aurelien Tchouaméni, se rend compte que le deal sera compliqué au vu du nombre d'équipes intéressées par le jeune français. Andrea Agnelli se tournerait donc vers Axel Witsel pour renforcer son milieu de terrain.

Dans ses colonnes, la Gazzetta Dello Sport pointe les points forts et les points faibles de l'arrivée de Witsel en Italie: "Défauts : il a 32 ans et il n'est pas le joueur d'il y a quelques saisons. Avantages : la qualité ne se discute pas et son contrat expire en juin, comme celui de Zakaria, le Suisse de Gladbach que la Juve a vu et suivi. Logiquement il serait plus facile de les toucher qu'un joueur comme Tchouaméni, apprécié mais suivi par toutes les grosses écuries d'Europe."

Axel Witsel pourrait-il se diriger vers un dernier challenge dans un club de haut niveau?