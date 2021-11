Le Real et Courtois s'imposent grâce au doublé de Benzema, l'AC Milan et Saelemaekers toujours sans victoire en C1

Le Real Madrid et l'AC Milan ouvraient le bal ce mercredi, avec deux rencontres comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions.

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

Thibaut Courtois (titulaire) voyait Karim Benzema (14e) ouvrir le score, bien servi par Vinícius Júnior qui profitait à merveille d'une erreur de Marlon. L'international Tricolore a inscrit le 1000e but du Real Madrid en Ligue des Champions.

Mais Fernando (39e) au point de penalty, devançait David Alaba pour battre Thibaut Courtois juste avant la pause. Après le repos, le doublé du Français (61e) remettait le Real aux commandes, au terme d'une belle combinaison avec Casemiro. Ce second but offre surtout une victoire importante au Real, qui se dirige vers la qualification.

Côté Belges, belle performance de Thibaut Courtois auteur d'arrêts importants, mais pas de trace d'Eden Hazard qui a passé toute la rencontre sur le banc.

AC Milan - Porto

Alexis Saelemaekers et les Rossoneri étaient rapidement surpris par Luis Fernando Díaz qui ouvrait le score après 6 minutes de jeu à peine. Le Colombien avait inscrit l'unique but du match aller, offrant les trois points aux siens. Les Milanais revenaient au score à l'heure de jeu, avec l'aide de l'ancien Anderlechtois Chancel Mbmemba, auteur malheureux d'un but contre son camp (61e).

Un point qui ne fait pas les affaire de Milan toujours dernier du groupe B. Porto reste deuxième, en attendant le choc entre Liverpool et l'Atletico.