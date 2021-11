Solskjaer : "Cristiano Ronaldo est pour nous comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls"

Cristiano Ronaldo a encore sauvé Manchester United, et probablement Ole Gunnar Solskjaer. Le coach norvégien a salué son buteur providentiel.

Ole Gunnar Solskjaer était évidemment très soulagé de ne pas s'être incliné à l'Atalanta Bergame (2-2), lui dont le poste est en sursis permanent ces dernières semaines. "Cette attitude de ne jamais abandonner est impossible à remettre en question chez mes joueurs", se réjouit l'entraîneur mancunien. "C'est un point très important pris ici ce soir. Nous avons été un peu légers sur leurs deux buts, mais ils sont chaque fois presque hors-jeu".

Impossible pour le Norvégien de ne pas rendre hommage à son buteur, Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé avec un nouveau but dans les arrêts de jeu, comme lors du match aller, pour égaliser. "Cristiano, c'est comme Michael Jordan avec les Chicago Bulls, comme quand il marquait pour gagner la NBA. C'est un champion qui porte son équipe. Il est de plus en plus fort", souligne Solskjaer. "C'est difficile de le dire pour moi, car il vient de me dépasser parmi les buteurs de Manchester avec ce doublé (127 contre 126, nda) !".