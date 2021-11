Des joueurs d'Al Sadd disent au revoir à Xavi

Sauf incroyable retournement de situation, le technicien espagnol s'apprête à devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Dans le cadre d'une réunion "décisive" entre dirigeants ce jeudi, Xavi et le cheikh Mohammed ben Hamad ben Khalifa Al Thani auront une discussion concernant les conditions de son départ d'Al Sadd mais, du côté des joueurs, le doute n'existe plus.

En effet, plusieurs membres de la formation qatarie ont d'ores et déjà dit au revoir à lur coach sur les réseaux sociaux après le nul contre Lekhwiya (3-3) mercredi, dont Baghdad Bounedjah et Rodrigo Tabata, buteurs lors de ce qui ressemble à la dernière rencontre de l'Espagnol avec cette équipe. D'ailleurs, les embrassades après le coup de sifflet final ne trompent pas non plus : un nouveau chapitre va s'ouvrir dans la carrière de l'ancien milieu de terrain.