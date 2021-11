La sélection colombienne est connue, deux Genkois présents, James Rodriguez de retour

La Colombie affronte le Brésil et le Paraguay en qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Actuellement quatrième de la poule AmSud qualificative pour le Mondial 2022, la Colombie dispute deux matchs très importants au Brésil, leader autoritaire (11 novembre) puis face au Paraguay (16 novembre), huitième et qui aura besoin d'une victoire pour espérer. Les Cafeteros comptent 16 points, trois de plus que le Chili, sixième du groupe.

Jhon Lucumi et Daniel Muñoz, les défenseurs du Racing Genk, ont été repris par Reinaldo Rueda, tout comme James Rodriguez (30 ans), parti au Qatar et qui fait son retour après un an d'absence en sélection.