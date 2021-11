Des supporters de West Ham entonnent une chanson antisémite dans un avion à destination de la Belgique, le club anglais réagit

"West Ham United est choqué par le contenu de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et condamne le comportement des personnes impliquées", a réagi un porte-parole du club. "Le club collabore avec la compagnie aérienne et les autorités compétentes pour identifier les concernés. Nous appliquons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Toutes les personnes identifiées seront bannies du club indéfiniment."

This could have been me but even if not U and I need to condemn this vile act of unadulterated anti Semitic behaviour by @WestHam fans! Footage of their singing an antisemitic song towards a an identifiable Jewish man on a plane reminds us that anti-Semitism is alive and well!RT pic.twitter.com/R7yOsOAQmY