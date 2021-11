City remporte facilement le derby de Manchester

Les Red Devils n'ont jamais été en mesure de mettre les Skyblues en difficulté.

Cette après-midi, Manchester City a facilement remporté le derby à Old Trafford, et plonge encore un petit peu plus les Mancuniens dans la crise. Durant l'intégralité de la rencontre, les Skyblues ont eu l'entière maitrise du ballon et de la partie, et les Red Devils ne sont jamais parvenus à mettre Ederson en difficulté, si ce n'est sur une reprise de Cristiano Ronaldo, arrivée comme un point d'eau dans un désert.

Dès la septième minute de jeu, Eric Bailly reprenait malencontreusement un centre de Joao Cancelo et glaçait déjà le Théâtre des Rêves, qui avait plutôt des allures de cathédrale cette après-midi. A cinq reprises, David De Gea, seul Mancunien à niveau, est intervenu pour garder son équipe dans la rencontre. Peu avant le repos, Bernardo Silva déviait au deuxième poteau un centre de Joao Cancelo, encore lui, et assommait encore un petit peu plus United.

En seconde période, les Skyblues se sont contentés de contrôler la possession du ballon, tentant parfois quelques percées en direction de David De Gea, mais mettant surtout les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer hors de portée du ballon.

C'est donc très logiquement que City s'est imposé, sans que Pep Guardiola n'ait eu à réaliser le moindre changement. Au classement, les Cityzens reviennent provisoirement à deux points de Chelsea qui joue cette après-midi. United pourrait compter, en cas de victoire des Blues, onze points de retard sur la tête.