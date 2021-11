Alexis Saelemaekers proche du KO dans le derby milanais

À quelques centimètres près, le Diable Rouge était le héros du derby milanais, dimanche soir, à San Siro.

Statu quo en tête de Serie A. Comme le Napoli, quelques heures plus tôt, l'AC Milan a été tenu en échec, dimanche soir. Les Rossoneri n'ont pas su remporter le derby contre le champion en titre. Mais Alexis Saelemaekers est pourtant passé tout près du but de la victoire. D'une frappe puissante, le Diable Rouge avait surpris Samir Handanovic, mais le ballon a frappé le poteau droit du but interiste.