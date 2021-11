Après avoir été ridicules, Aouar et Paqueta se sont réconciliés

Les deux hommes ont fait parler d'eux... pour une bêtise et alors que le score était de 4-0 pour Rennes.

Lors de la défaite contre Rennes (1-4) dimanche en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a sauvé l'honneur dans les derniers instants sur un penalty transformé par Lucas Paqueta (24 ans, 13 matchs et 5 buts en L1 cette saison). Initialement désigné pour cet exercice, le milieu de terrain des Gones Houssem Aouar (23 ans, 13 matchs et 3 buts en L1 cette saison) était pourtant prêt à prendre sa chance, mais a laissé le ballon à son partenaire après une petite embrouille. Devant les médias, le Français a calmé le jeu à ce sujet.

"Honnêtement, je n'ai pas envie d'en faire une grande histoire sur le penalty. Normalement, j'ai été désigné, mais j'ai senti qu'il avait énormément envie. Donc au final, j'ai cédé et je lui ai donné. Dans le vestiaire, on a déjà discuté entre nous et on s'est dit que c'était rien du tout. On s'entend très bien et franchement il ne faut pas du tout en faire une affaire. C'est simplement un petit événement", a relativisé Aouar en zone mixte, dans des propos qui ont été relayés par l'Equipe.

La trêve internationale va de toute façon faire du bien aux deux hommes puisque le Brésilien va partir avec son équipe nationale. Mais au retour, Peter Bosz aura du travail de médiation.