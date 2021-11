Jürgen Klopp en colère contre l'arbitre : "Cela n'a aucun sens"

Battu par West Ham (2-3) dimanche en Premier League, Liverpool a vu sa série de 25 matchs d'invincibilité se terminer.

Jürgen Klopp était en colère après la défaite de Liverpool ce week-end. Non pas contre ses joueurs, mais contre l’arbitre. "Sur le premier but, il y a faute sur notre gardien. Le bras du joueur (Ogbonna, ndlr) va contre celui d'Alisson, alors comment peut-il attraper le ballon lorsque quelqu’un lui retire le bras ? Cela n’a aucun sens. C’est l’excuse typique où le VAR dit que ce n’est pas clair et évident", a déploré le technicien allemand au micro de Sky Sports. "Les gens diront que je cherche des excuses, je ne le fais pas. J'accepte le fait que nous puissions perdre des matchs. Aujourd'hui, nous avons perdu, ce n'est pas bien, mais je l'accepte", a souligné l’entraîneur des Reds qui ne limite d’ailleurs pas ses reproches au premier but.

"On a juste besoin que l’arbitre prenne des décisions normales. Il ne l’a pas fait. (…) Cresswell ? Pour moi, c'est un tacle imprudent. Même s'il touche le ballon, il ne peut pas arriver comme ça. Vous direz qu'il a touché le ballon, mais il doit contrôler son corps", a conclu Jürgen Klopp.