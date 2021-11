"Nous ne voulions pas sa place": la mise au point de Philippe Saint-Jean par rapport à Enzo Scifo

Le responsalbe du Centre de Formation de l'Excel dément avoir voulu prendre la place d'Enzo Scifo.

Dans un communiqué publié par l'Excel Mouscron dimanche soir, Philippe Saint-Jean revient sur la fin d'aventure d'Enzo Scifo et les propos du désormais ancien coach de l'Excel.

Le communiqué:

"Olivier Croes & moi, tenons à démentir les propos d’Enzo Scifo selon lesquels nous voulions sa place. Ce n’est absolument pas vrai et encore aujourd’hui nous aidons les pros par nécessité et amour du club.

Nous avons toujours eu un profond respect pour Enzo Scifo. Que ce soit l’homme ou le joueur. C’est une bonne personne avec de véritables qualités humaines. Lorsqu’il est arrivé comme entraîneur, nous avons eu une bonne discussion. Lors de cette entrevue, nous lui avons expliqué que chaque jour, on lui enverrait quotidiennement les documents & vidéos de la méthode de travail, sans cesse actualisée, que nous effectuons au centre de formation. Nous faisions la même chose pour José, Mbo et Emile. Comme nous transférions toutes ces vidéos par mail, je lui ai demandé s’il souhaitait que je continue. Il ne m’a pas répondu contrairement à José, Mbo et Emile qui m’ont dit oui.

Je sais d’ailleurs que José utilisait certaines de ces vidéos pour ces théories. Lors du départ de José, Mbo nous a contacté Olivier Croes & moi pour reprendre la place de T2. Nous avions dû décliner cette proposition car nous sommes surchargés de boulot depuis 3.5 ans. La reconstruction de la politique sportive du Futuro est exigeante, personne n’est à temps plein. Aujourd’hui nous apportons au T1 une aide ponctuelle & une organisation identique au centre.

Pour remplir cette mission, nous avons mis toute une équipe en place et pas seulement une personne au poste de T2 même si JC Massano (Futuro) occupe officiellement les fonctions. Mais pour ce faire, il est entouré de toute une équipe du centre. Pour conclure, en ce qui concerne Emile et Mbo que j’ai connu lorsque je m’occupais de l’équipe nationale U21, je les apprécie énormément et je suis d’autant plus désolé de les avoir perdu que l’entente était parfaite."