Nouveau forfait chez les Diables Rouges !

Après Youri Tielemans, Roberto Martinez déplore un nouveau forfait chez les Diables : il devra faire sans Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld (32 ans) avait été repris par Roberto Martinez pour les derniers matchs qualificatifs du Mondial 2022, malgré une blessure occasionnée récemment avec son club d'Al-Duhail. Le défenseur central était sorti après six minutes lors du match face à Al-Sadd, et était donc incertain pour ce rassemblement international. Le verdict est tombé, rapporte Le Soir : pas d'Alderweireld face à l'Estonie et au Pays de Galles.

Le forfait de Youri Tielemans n'avait pas amené Martinez à appeler de remplaçant. Le coach ayant fait appel à 29 joueurs, dont 7 défenseurs centraux, on imagine qu'il en sera de même suite à l'absence d'Alderweireld.