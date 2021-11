Wout Faes, là pour prouver qu'il peut être un remplaçant utile chez les Diables

Dante Vanzeir est le nom le plus "hype" de la sélection de Roberto Martinez, profitant du début de saison fou de l'Union Saint-Gilloise. Mais un autre joueur découvre les Diables cette semaine : Wout Faes.

L'air de rien, Roberto Martinez a un peu changé ses habitudes ces derniers temps. Un peu contraint et forcé lorsqu'il a appelé Arthur Théate pour le Final Four de la Nations League, un peu moins cette fois quand il a décidé de reprendre deux petits nouveaux pour les derniers matchs qualificatifs du Mondial 2022 : Dante Vanzeir et, plus surprenant, Wout Faes.

Une sélection "novatrice" mais à relativiser

Bien sûr, il faut relativiser cette apparente et soudaine frivolité chez un Martinez habituellement conservateur : le sélectionneur des Diables a rappelé 29 joueurs, dont 7 défenseurs centraux, rien que ça. Alderweireld annoncé forfait, il lui reste encore 6 joueurs à ce poste, et on peut douter que tous obtiennent du temps de jeu en 2 matchs. Mais après Théate, et en partant du principe que Vanheusden aurait été repris s'il était fit, la relève de la garde semble se préparer.

À 23 ans, Wout Faes a dû attendre plus longtemps que celui qui lui a pourtant ... succédé au KV Ostende : à peine parti l'été dernier pour Bologne, Arthur Théate (21 ans) recevait déjà les honneurs d'une sélection pour la Ligue des Nations, bien sûr avantagé par sa présence chez les Espoirs alors que Faes, lui, n'y avait pas toujours convaincu, associé notamment à l'échec de l'Euro U21 de 2019. Pourtant, Faes restait sur une saison pleine au Stade de Reims, et est encore inamovible cette saison ; son nom revenait régulièrement parmi les appelés potentiels.

Un futur remplaçant utile ?

Certes, Reims est actuellement 16e de Ligue 1 et il faudra certainement que Faes passe un palier s'il veut s'installer durablement parmi les Diables. Mais à un an du Mondial 2022, alors que Thomas Vermaelen semble de plus en plus impacté par les déplacements depuis le Japon (on en vient à imaginer une retraite internationale proche), que Toby Alderweireld ne joue "qu'au" Qatar et que Jan Vertonghen a déjà 34 ans, penser à la génération suivante est indispensable. Pas qu'aux futurs piliers, mais aussi aux futurs remplaçants, ceux qui devront être là d'abord pour jouer les utilités.

À court terme, Wout Faes peut savourer, et espérer quelques minutes de jeu. À long terme, il peut envisager de devenir un Diable régulier. À moyen terme ? Il lui sera très difficile d'espérer intégrer une sélection de 23 joueurs, la norme pour une compétition officielle. Faes ne vient pas cette semaine avec pour ambition de convaincre en vue du Qatar, mais bien de prouver qu'il pourra, en cas d'absences, être une option fiable.