Nommé entraîneur du FC Barcelone, le technicien espagnol veut révolutionner le club catalan.

Xavi a déjà pris des décisions importantes. Selon les informations de la RAC1 et du quotidien As, le club catalan, à la demande de son nouveau coach, s’est séparé de son préparateur physique Albert Roca et du responsable en physiothérapie Juanjo Brau, bientôt remplacé par Carles Nogueira qui travaillait avec Xavi à Al-Sadd.

L’ancien milieu espère ainsi reconstruire le staff médical, pointé du doigt en raison des nombreuses blessures qui touchent l’effectif.