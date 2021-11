Un joueur du Real annonce le retour de Sergio Ramos

C'est ce que tout le monde espère...

Incapable de disputer la moindre minute depuis son arrivée l'été dernier en raison de problèmes récurrents au mollet, le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos (35 ans) a repris l'entraînement collectif mardi. Proche du Parisien, le latéral droit du Real Madrid Dani Carvajal (29 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) a réalisé des confidences sur la situation de son ancien capitaine.

"Oui, nous avons parlé récemment. Il m'a dit qu'il était proche de la dernière ligne droite pour revenir. Je pense qu'il sera de retour après la trêve. Voyons s'il a de la chance et si nous pouvons à nouveau apprécier son football. S'il va bien mentalement ? Oui, il se montre calme et sûr de ce qu'il doit faire pour ne plus se blesser", a commenté le Madrilène pour le quotidien Marca ce mercredi.