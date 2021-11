Martin Odegaard supprime son compte Twitter

En difficulté du côté d'Arsenal, le Norvégien avait essuyé de nombreuses critiques sur le réseau social.

Le milieu de 22 ans a déclaré au média norvégien TV2 qu'il pensait qu'"il y avait beaucoup de merde" sur Twitter, raison pour laquelle il a purement et simplement décidé de supprimer son compte.

L'Arsenal de Mikel Arteta est sur une excellente série - 10 matchs sans défaite -, ce qui n'empêche pas l'ancien joueur du Real de Madrid de souffler le choix et le froid depuis le début de la saison. Il n'a en effet disputé que 600 minutes toutes compétitions confondues, pour un maigre total d'un but et un assist.

"Il faut faire un peu attention à ce à quoi on s'expose. Pour ma part, je n'ai pas besoin de regarder tous ces commentaires. Il y a beaucoup d'anonymes et c'est très étrange. C'est un peu effrayant si vous n'avez pas la tête en place, cela peut beaucoup vous influencer", a-t-il également déclaré.

En espérant que cette décision lui permette de se concentrer au mieux sur ses performances chez les Gunners et l'équipe nationale de Norvège...