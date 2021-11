Condamnation de l'organisateur du vol d'Emiliano Sala

Le 21 janvier 2019, l'attaquant du FC Nantes prenait l'avion pour atterir à Cardiff, club pour lequel il avait été transféré 2 jours plus tôt pour la somme de 15 millions de livres sterling. Personne ne savait alors que ce vol n'arriverait jamais à destination...

Près de trois ans après le crash de l'appareil dans lequel se trouvaient l'Argentin et le pilote David Ibbotson, la BBC nous apprend que l'organisateur du vol a été condamné.

David Henderson a été reconnu coupable pour mise en danger de la sécurité de l'avion. Le juge chargé de l'affaire a ajouté que l'homme de 67 ans avait intentionnellement violé les régulations de l'aviation en vigueur et cela "pour des raisons de profit".

Henderson, qui était censé piloter l'avion, a été condamné à 18 mois de prison.

The businessman who organised a flight that crashed, killing footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson, has been jailed for 18 months for endangering the safety of an aircraft.