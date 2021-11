Les Espoirs continuent leur sans-faute en s'imposant en Ecosse

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les joueurs de Mathijssen.

Les Espoirs vont birn, mercu pour eux. Nos U21 se déplacaient ce mardi soir en Ecosse et ils se sont imposés. Le premier but de la rencontre a été marqué par Lois Openda sur penalty juste avant la mi-temps (40', 0-1).

En seconde période, malgré les efforts écossais et la pression, nos Diablotins ont tenu le coup devant Lammens au but. Dans les dernières minutes, Nicolas Raskin double même la mise et assure la victoire (87', 0-2).

Au final, c'est une belle victoire pour les U21 qui, avec un 18 sur 18, trônent en tête de leur groupe.

Le 29 mars prochain, les Diablotins recevront le Danemark.