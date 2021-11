Neuer en route vers un nouveau contrat

Selon les informations de Florian Plettenberg, rédacteur en chef pour Sport1, Manuel Neuer devrait prolonger son aventure au Bayern Munich. Selon le journaliste allemand, un accord pourrait être trouvé avant la fin de l'année, tant Manuel Neuer désire plus que tout rester dans le club Bavarois.

Le géant allemand souhaiterait prolonger jusqu'en 2025, voir au-delà.

Les discussions entre le Bayern et Manuel Neuer sur un nouveau contrat sont en cours.



Un accord pourrait même être trouvé d'ici la fin de l'année. Neuer se sent toujours en forme et à l'aise et veut rester jusqu'en 2025 ou même au-delà. (@Plettigoal) pic.twitter.com/SlotBC0JkF