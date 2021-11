L'AFC confirme que la gardienne de l'Iran est bien une femme

Zoreh Koudaei, gardienne de but du club de Zob Ahan, a ainsi été accusée par la fédération jordanienne d'être un homme, ni plus ni moins. Une allégation qui n'est pas rare dans le football féminin, et qui est même parfois fondée : en 2011, la Guinée équatoriale avait ainsi aligné deux hommes au sein de son équipe féminine, et l'Iran a lui-même déjà été confronté à ce problème lorsqu'en 2014, quatre joueuses étaient en réalité des joueurs. Plus récemment, de nombreuses joueuses féminines iraniennes étaient également des hommes, mais en cours de transition vers le sexe féminin, ce qui est autorisé.

Sauf que cette fois, rien de tout ça : Koudaei, qui avait livré une très belle performance face à la Jordanie et permis à l'Iran de l'emporter, est bel et bien une femme, ce qui a été confirmé par l'AFC. La plainte jordanienne a été rejetée.

🚨BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.



Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS