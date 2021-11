Bundesliga : Lukebakio à l'assist avec Wolfsburg, Dortmund et ses Belges s'imposent

Si le BVB a assuré les trois points en fin de rencontre, Wolfsburg a dû se contenter d'un match nul à Bielefeld.

Fortunes diverses pour nos Belges ce week-end en Bundesliga. En déplacement du côté de Bielefeld, Wolfsburg est allé accrocher le match nul 2-2 alors qu'il était mené 2-0 à l'heure de jeu. Weghorst a réduit l'écart sur un assist de Lukebakio à la 62e minute avant que l'ex-Anderlechtois Lukas Nmecha ne vienne égaliser une minute plus tard. Casteels et Bornauw étaient titulaires et ont joué l'intégralité de la rencontre alors qu'Aster Vranckx est monté pour les deux dernières minutes de jeu.

De son côté, le Borussia Dortmund s'est imposé difficilement 2-1 face au Stuttgart de Orel Mangala (qui a joué les 90 minutes). Malen (56e) et Reus (85e) se sont chargés d'alimenter le marquoir pour le BVB. Witsel, Meunier et Thorgan Hazard ont participé à l'intégralité de la rencontre.

Pour terminer, on notera la défaite surprise de Leipzig (2-0 contre Hoffenheim) qui se déplace à Bruges cette semaine dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions.

Grâce à sa victoire, Dortmund revient à un petit point du Bayern, actuel leader et défait ce vendredi contre Augsburg (2-1). De son côté, Wolfbsurg stagne à la 5e place avec 20 unités alors que Leipzig est 6e avec 18 points.

Les autres résultats de l'après-midi :

Bayer Leverkusen 1-0 Bochum

Borussia M'Gladbach 4-0 Greuther Fürth