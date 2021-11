Le coach de Sambi Lokonga amer après la claque d'Anfield : "C'est un apprentissage pour les jeunes mais je n'aime pas apprendre comme ça"

Les Gunners étaient bien pâles à Anfield, lourdement corrigés par Liverpool.

Après avoir enchaîné une belle série de matches sans défaite, Arsenal a été stoppé net dans son élan par Liverpool.

Les Reds ont corrigé les Gunners de Sambi Lokonga (qui était titulaire) à Anfield sur le lourd score de 4-0 : "C'est un apprentissage pour beaucoup de jeunes, et il y a certes beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de ce match mais je n'aime pas apprendre comme ça", a déclaré Mikel Arteta sur le site du club.

"Nous allons analyser ensemble ce que nous aurions dû mieux faire et pourquoi. Mais l'un des plus grands enseignements après un résultat pareil est de rapidement se concentrer sur le prochain match et nous tourner vers l'avenir", poursuit l'ancien milieu des Gunners.

Après trois clean sheets successifs, Arteta était également frustré par la manière dont les buts ont été concédés à Anfield : "C'est l'un des stades les plus difficiles à jouer en Europe. Nos erreurs se sont payées cash et ils méritaient de gagner le match."

Arsenal accueillera Newcastle samedi prochain.