Champions League : l'Inter fait un pas vers la qualification, Sébastien Haller met Batshuayi et le Besiktas au tapis

L'Ajax et l'Inter entraient en lice un peu plus tôt, pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Besiktas - Ajax

Les Turcs vivent une campagne catastrophique avec zéro points et deux claques infligées par le Sporting. Ils accueillaient l'Ajax, déjà qualifié, et Rachid Ghezzal sur penalty ouvrait rapidement le score pour les locaux (22e) qui rentraient aux vestiaire avec un but d'avance. Après le repos, la montée au jeu de Sébastien Haller allait tout changer. L'Ivoirien profitait d'abord d'un excellent travail de Tagliafico pour égaliser (54e) avant de planter le but de la victoire (69e) grâce à un caviar de Lisandro Martinez. L'entrée de Michy Batshuayi (67e) n'y changeait rien, le Besiktas reste désespérément dernier alors que l'Ajax enregistre sa 5e victoire en autant de rencontres. Auteur de neuf buts dans la compétition, Haller rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs. 5 games - 15 points 🦦#UCL pic.twitter.com/WuICh7K4aR — AFC Ajax (@AFCAjax) November 24, 2021 Inter Milan - Shakhtar Donetsk

Les Lombards n'ont pas manqué l'occasion de faire un grand pas vers la qualification. Il fallait attendre la deuxième période pour voir l'Inter prendre les devants. Dzeko tout d'abord profitait d'une frappe repoussée par le portier ukrainien pour ouvrir le score à l'heure de jeu. Peu après, le centre précis de l'ancien Brugeois Perisic servait Dzeko sur un plateau pour son doublé (66e) de la tête. L'Inter Milan prend la tête du groupe D avec un point d'avance sur le Real Madrid, qui affronte le Sheriff Tiraspol. ⏯️ | TRIPLICE FISCHIO



Cala il sipario a San Siro!

Il finale è tutto nerazzurro ⚫🔵#InterShakhtar 2️⃣ - 0️⃣#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/A1lz3sKw1A — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 24, 2021