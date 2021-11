Les Red Flames humilient complètement l'Arménie et en marquent presque ... vingt

Spectacle un peu cruel à Louvain ce jeudi : la Belgique avait ... douze buts d'avance à la mi-temps contre l'Arménie, et n'a pas levé le pied.

On le savait : l'Arménie était inférieure à la Belgique. Avec douze buts encaissés en quatre rencontres (sans en marquer un) jusqu'ici, le petit poucet de cette poule qualificative allait faire office de victime expiatoire après la gifle reçue par les Red Flames en Norvège (4-0). Mais on ne s'attendait pas à un tel spectacle.

Dès la 3e minute, Hannah Eurlings inscrivait son premier but en sélection ... et ce ne serait pas le dernier de la soirée. Andriasyan, la gardienne arménienne, enchaînait dégagement dont profitait Wullart (2-0, 5e), et sortie manquée devant Wijnants (3-0, 8e). Amber Tysiak, défenseuse centrale, était à la réception d'un centre de Vangheluwe pour faire le 4-0 dès la 11e. Vous ne rêvez pas : il y a un monde d'écart entre l'Arménie et les Belges. De Caigny le confirme d'une belle frappe enroulée (5-0, 17e), avant que Tysiak rende ça gênant sur corner (6-0, 24e).

Nous n'en sommes qu'à la moitié de la première période, et la moitié des buts qui y seront inscrits. Une superbe action en une-deux entre Wullaert et De Caigny offre son doublé à cette dernière (28e, 7-0), avant celui de Eurlings profitant d'un bon travail de Cayman (8-0, 30e). De Caigny, blessée, sortira à la mi-temps mais s'offre tout de même un triplé avant (9-0, 33e) avant ... un but de la tête de Wullaert sur une sortie totalement loupée d'Andriasyan (35e, 10-0), qui est également plutôt courte sur pattes et se fait donc lober de la tête par Vanhavermaet (11-0, 39e). C'est la pause, et la stupeur.

Le record mondial, au cas où vous vous posiez la question, est de 31-0 en match officiel (Australie-Samoa), et ne sera donc pas battu ce soir. Le record des Flames ? C'est un 12-0 infligé l'année passée à la Moldavie. Tessa Wullaert s'offre un triplé au retour des vestiaires (53e) sur un bon service de Vangheluwe et l'égale donc. On se dit donc que ce record sera forcément battu, mais les changements d'Ives Serneels et une Arménie arqueboutée devant son but font traîner l'échéance.

Les choses sérieuses, c'est mardi

Tysiak, défenseuse centrale qui évolue dans "son" stade d'OHL, rentrera ensuite dans l'histoire puisque c'est elle qui battra le record national en faisant 13-0, inscrivant au passage ce qui sera peut-être son seul triplé (73e). Le rythme s'est nettement ralenti, aussi peut-être par respect pour un adversaire dépassé. Wullaert, pourtant, a frôlé le quadruplé à plusieurs reprises. C'est finalement la jeune Jarne Teulings qui fera ... 14-0 sur une grosse erreur de Ghukasyan (79e), mais on ne sait pas si ça a encore du sens.

© photonews

Janice Cayman, cependant, exultera en faisant 15-0 bien servie par Wijnants, dont on a arrêté de compter les assists ; la joueuse de Lyon n'avait pas encore marqué aujourd'hui et ça la frustrait visiblement (81e). Elle sortira du match soulagée puisqu'elle s'offrira même un doublé sur corner (16-0) d'une reprise subtile à la 87e. Tessa Wullaert, gagneuse jusqu'au bout, veut son quadruplé quant à elle, dribble deux joueuses et fait 17-0, sans le moindre remord. On se sent un peu mal. Enfin, on essaie, mais on n'a pas le temps : Wullaert, servie par Wijnants ... fait 18-0, d'un contrôle à la Bergkamp, dans les arrêts de jeu (que l'arbitre, tortionnaire, annonce à hauteur de 4 minutes).

Le score final sera fixé par Teulings pour son doublé : 19-0. Les Flames n'iront pas jusqu'à 20, et on s'en réjouit presque au vu des airs sombres sur le banc arménien. Bravo à nos joueuses, courage aux joueuses adverses, et espérons que contre la Pologne, ce sera ne serait-ce que quatre ou cinq fois plus difficile ...