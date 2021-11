Prolongation en vue pour le coach d'Alexis Saelemaekers

Le coach des Rossoneri devrait signer un nouveau bail ce vendredi.

Stefano Pioli va rester sur le banc de l'AC Milan. Selon les informations de l'Equipe, le coach italien signera un nouveau contrat ce vendredi et s'engagera avec les Rossoneri pour une saison supplémentaire (2022-2023), avec une option pour ajouter une autre saison à ce nouveau bail.

Ancien coach de la Lazio et de l'Inter notamment, Stefano Pioli avait succédé à Marco Giampaolo sur le banc milanais, en octobre 2019. Deux ans plus tard, il a permis au Milan AC de retrouver la Ligue des Champions et a ramené le club dans la lutte pour le titre en Serie A: vice-champions d'Italie l'an dernier, les Rossoneri partagent actuellement la tête du championnat avec le Napoli après 13 journées.