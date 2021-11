🎥 Les deux premiers assists de la saison d'Orel Mangala

Orel Mangala a contribué à la victoire de Stuttgart contre Mayence vendredi soir.

Le VfB Stuttgart a mis fin à une série de six matchs sans victoire en championnat, vendredi soir, en domptant Mayence (2-1) et Orel Mangala en a profité pour faire grimper son compteur statistique. Bien aidé par la précision d'Hiroki Ito et la puissance de Borna Sosa, le médian belge a distillé ses deux premiers assists de la saison.