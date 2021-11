🎥 Serie A : Duvan Zapata enfonce la Juventus

Belle affiche à l'Allianz Stadium de Turin entre la Juventus et l'Atalanta.

Le Belge Koni De Winter était repris sur le banc par Massimiliano Allegri, pour ce choc de la 14e journée entre la Juve (7e) et l'Atalanta (4e).

La Vieille Dame s'offrait la première grosse occasion d ela partie après 20 minutes de jeu, mais Chiesa qui filait vers Musso était repris in extremis par Toloi.

La Dea répondait à cette alerte avec un but de Zapata (28e) qui profitait d'un mauvais placement de la défense. La frappe puissante du Colombien touchait la barre avant d'entrer dans le but de Szczęsny.

Duvan Zapata y 1-0. Una Juventus que juega de contra en su cancha. Qué lejos está de las grandes potencias. Cada vez con peor equipo. Ahora, lo del colombiano es un tren que te aplasta y hasta destruye la red.pic.twitter.com/hdoKIbqnCk — DT (@dtmx00) November 27, 2021

Après le repos, la Juve conservait le ballon sans se montrer dangereuse. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir une alerte sur Musso, mais le portier visiteur réalisait une belle parade pour dévier la tentative de Rabiot.

L'Atalanta continuait à presser haut, avant que la tension n'augmente dans une partie aux interventions de plus en plus dures. Les visiteurs restaient solides et soudés face à une Juve en manque d'idées et d'efficacité malgré 6 minutes d'arrêts de jeu.

Dybala s'offrait une dernière occasion sur un coup franc bien placé aux 20 mètres, mais la frappe de l'Argentin touchait la transversale alors que Musso était battu.

L'Atalanta revient à hauteur de l'Inter au classement, et relègue son adversaire du soir à sept points.