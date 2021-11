Serie A : la Fiorentina piégée à Empoli, la Sampdoria se paie l'Hellas Verone

Après sa belle prestation de la semaine dernière contre l'AC Milan (victoire 4-2), la Viola a marqué le pas contre Empoli.

L'euphorie a été de courte durée du côté de la Fiorentina. Auteure d'une très belle prestation contre l'AC Milan (victoire 4-2 et première défaite de la saison pour les Milanais), la Viola a marqué le pas ce samedi contre Empoli. Le club de Florence, qui menait encore 0-1 à la 87, s'est incliné 2-1 malgré un but de sa pépite Dusan Vlahovic. Bandinelli et Pinamonti furent les buteurs côté Empoli.

De son côté, la Sampdoria retrouve des couleurs et remonte dans le classement en Serie. Le club de Gênes s'est imposé 3-1 contre l'Hellas Verone. Candreva, Ekdal et Murru ont alimenté le marquoir de la Samp'.

Au classement, la Fiorentina cale à la 8e place avec 21 unités tandis que la Sampdoria remonte provisoirement à la 15e place avec 15 points.