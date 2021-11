Maxi Rodriguez met un terme à sa carrière

Maxi Rodriguez a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 40 ans. Il a passé les trois dernières saisons de sa carrière au Newell's Old Boys, en Argentine, le club où il a été formé. L'Argentin a passé dix saisons sur le Vieux Continent, avec des passages à l'Espanyol, à l'Atletico Madrid et à Liverpool. Il a été international à 57 reprises, marquant 16 buts. Il a participé à la phase finale de la Coupe du monde 2006, 2010 et 2014.

Au total, il a joué 11 saisons à Newell's Old Boys (trois périodes différentes) avec un total de 282 matchs et 94 buts marqués. Il restera notamment dans la légende pour sa volée face au Mexique, lors du Mondial 2006 ...

Argentina winger Maxi Rodriguez has announced his retirement.



A cult player who scored one of the all-time great World Cup goals against Mexico in 2006 💙🇦🇷 @MR11ok



