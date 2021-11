Officiel : Ralf Rangnick débarque à Manchester United

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel ce lundi matin. L'entraîneur allemand quitte donc la Russie où il était responsable des sports et du développement du Lokomotiv Moscou.

À la recherche d'un nouveau coach pour faire l'intérim, Manchester United a décidé de miser sur Ralf Rangnick jusqu'à la fin de la saison. Le technicien allemand a été préféré à Lucien Favre, Rudi Garcia ou encore Ernesto Valverde. Cela permettra aux Red Devils de prendre leur temps pour dénicher un coach pour la saison 2022/2023 et les noms de Mauricio Pochettino (PSG) et Erik ten Hag (Ajax) sont en tête de liste.

"Manchester United a le plaisir d'annoncer la nomination de Ralf Rangnick en tant que manager intérimaire jusqu'à la fin de la saison, sous réserve des exigences du visa de travail. Michael Carrick restera en charge de l'équipe première jusqu'à ce que le visa de travail de Ralf soit finalisé. Après cette période, Ralf et le club ont convenu qu'il continuerait à jouer un rôle de consultant pendant deux années supplémentaires", indique ainsi le communiqué du club mancunien.

"Je suis excité de rejoindre Manchester United et concentré sur la réalisation d'une saison réussie pour le club. L'équipe est pleine de talents et présente un excellent équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront consacrés à aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en tant qu'équipe. Au-delà, je suis impatient de soutenir les objectifs à long terme du club en tant que consultant", a confié Ralf Rangnick.