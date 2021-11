Romelu Lukaku, cible de messages haineux, quitte Twitter

Romelu Lukaku est monté au jeu ce dimanche face à Manchester United. Après la rencontre, il a cependant été visé par des messages haineux et a désactivé son compte Twitter.

Romelu Lukaku revient dans le coup avec Chelsea, et est monté au jeu pour la fin de rencontre face à Manchester United ce dimanche. L'attaquant des Blues, qui a connu un coup de mou avant sa blessure, a cependant été la cible de nombreux messages haineux sous l'un de ses posts Twitter après la rencontre. Et visiblement, il en a assez et a décidé de se concentrer sur le positif : Lukaku a supprimé son compte Twitter.

Le Diable Rouge interagira désormais avec ses followers via Instagram seulement. Une décision soudaine, peut-être temporaire, au sujet de laquelle Romelu Lukaku ne s'est pas encore expliqué.