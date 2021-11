Romelu Lukaku loupe de peu le top 10 du Ballon d'Or

C'est l'événement football de la journée : la cérémonie du 65e Ballon d'Or France Football se déroule actuellement au Théâtre du Châtelet, à Paris. Alors que le classement est progressivement dévoilé et que l'on aborde le top 10, un premier joueur belge fait son apparition. Il s'agit de Romelu Lukaku. Auteur d'une saison 2020-2021 en grandes pompes du côté de l'Inter de Milan, champion de Serie A, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est arrivé à la 12e place du classement. Une position qui laissera peut-être un goût de trop peu...

Ranked at the 12th place for the 2021 #ballondor ⤵️@RomeluLukaku9 🇧🇪@ChelseaFC pic.twitter.com/LpsvAe0e3f