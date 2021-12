Deux fédérations africaines ont été placées sous tutelle par la FIFA

Pour rétablir un semblant d'ordre au sein des fédérations en question, l'instance internationale a attribué des comités de normalisation à chacune de ces fédérations.

La fédération guinéenne de football ainsi que la fédération tchadienne ont été placées sous tutelle par la FIFA qui a attribué des comités de normalisation à chacune de ces fédérations. Ceux-ci devront assister les instances dans leur fonctionnement et organiser les prochaines élections de ces dernières. Cette mise sous tutelle du football guinéen intervient à la suite des irrégularités dans la procédure des élections de sa fédération (FGF) et prendra fin au plus tard le 30 juin 2022.

Concernant le Tchad, la tutelle s'explique par des ingérences gouvernementales. La commission s’étant vu accorder un mandat de tutelle jusqu’au 15 novembre 2022.