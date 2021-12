Claudio Taffarel rejoint le staff d'un cador anglais

Le légendaire gardien brésilien, sacré champion du monde en 1994 aux Etats-Unis avant de perdre quatre ans plus tard en finale face à la France va travailler de nouveau dans un club deux ans après son départ de Galatasaray. L'entraîneur des gardiens de la sélection brésilienne depuis 2014 va rejoindre le staff de Liverpool où il cumulera la même fonction. Il travaillera aux côtés de John Achterberg et Jack Robinson. L'occasion pour Taffarel de travailler au quotidien avec son compatriote Alisson Becker, qu'il entraîne aussi en sélection.

#LFC can announce a deal has been agreed for Claudio Taffarel to join the club’s first-team staff, with the Brazilian set to assume the role of goalkeeping coach.



The 55-year-old will join John Achterberg and Jack Robinson in working with the Reds’ ‘keepers.