Lionel Messi sera mis à l'honneur contre Nice

Le tout nouveau Ballon d'Or va présenter son trophée cette semaine.

Prévues le 12 décembre au Parc des Princes face à l’AS Monaco, les célébrations entourant le septième Ballon d’Or de Lionel Messi (34 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) auront lieu ce mercredi dans l’enceinte parisienne, à l’occasion de la réception de Nice. Tout d’abord, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont estimé le choc face à l’ASM trop éloigné de l’attribution du BO, et il est très probable que la tribune Auteuil soit fermée ce jour-là (après les incidents survenus lors de PSG-Nantes, ndlr).

Messi présentera donc son Ballon d’Or ce mercredi aux supporters parisiens, en amont de l’échauffement. "Une vidéo hommage et un jeu de lumières" accompagneront celui qui restera à jamais le premier joueur à avoir reçu cette récompense sous le maillot du PSG. L’Argentin sera accompagné de son coéquipier Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien de la saison, lequel présentera quant à lui le trophée Yachine.