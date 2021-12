Ramos à nouveau absent

L'Espagnol a fait ses débuts sous le maillot du PSG lors du déplacement à Saint-Etienne.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a officialisé son groupe pour la réception mercredi soir de Nice, au Parc des Princes, comptant pour la 16e journée de Ligue 1.

Le suspense a pris fin sur la participation de Lionel Messi. Un temps incertain pour une gastro-entérite, l’attaquant argentin tient sa place et disputera son premier match depuis l’obtention du 7e Ballon d’Or de sa carrière. Suspendu contre l’AS Saint-Etienne (3-1, 15e journée), le gardien de but costaricain Keylor Navas effectue son retour.

Le milieu italien Marco Verratti réintègre également le groupe. En revanche, le club de la capitale sera privé de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler et Neymar. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a évalué entre six et huit semaines la durée de l’indisponibilité de l’attaquant brésilien. Touché face aux Verts lors d’un contact avec Yvann Maçon, l’ancien Barcelonais a subi une entorse de la cheville gauche. Enfin, les défenseurs Juan Bernat et Sergio Ramos sont laissés au repos. L’ex-joueur du Real Madrid a effectué dimanche dernier ses débuts sous ses nouvelles couleurs à Saint-Etienne.