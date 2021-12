Serie A : Partage de folie entre la Lazio et Udinese, Praet titulaire avec le Torino

Il y a eu du spectacle en Serie A avec ... 12 buts en deux rencontres !

Dennis Praet était titulaire avec le Torino, qui affrontait Empoli. Son club s'est retrouvé réduit à 10 dès la 34e minute, alors qu'il menait de deux buts, et n'est dès lors pas parvenu à tenir bon : les Turinois concèderont le match nul (2-2), qui laisse les deux équipes stagnant dans le milieu de tableau de Serie A.

Mais le match du soir se déroulait à Rome : la Lazio Rome et Udinese se sont séparées dos-à-dos au terme d'une rencontre de folie (4-4). Les Frioulans menaient 0-2 grâce à un doublé de Beto, avant qu'Immobile réduise l'écart (1-2, 34e). Deulofeu faisait 1-3 juste avant la mi-temps. La Lazio reviendra dans le match avec deux buts signés Rodriguez et Milinkovic-Savic, avant ... une expulsion de chaque côté. Acerbi croyait offrir une victoire inespérée à la Lazio (4-3, 79e), mais un but à la ... 90e+9 signé Arslan permettra à Udine de repartir avec un point. Walace sera encore exclu côté Udinese pour un match décidément fou !