Après la Ligue 1, la Premier League pour Jonathan David?

L'ancien Buffalo est dans le viseur d'Arsenal.

Jonathan David a définitivement trouvé ses marques à Lille. L'an dernier, il avait connu des débuts difficiles dans le Nord de la France, mais il a depuis mis tout le monde d'accord. Déjà précieux lors du titre conquis par le LOSC l'an dernier, il est désormais l'atout offensif lillois numéro 1.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec dix réalisations, il a d'ailleurs tapé dans l'œil de la direction d'Arsenal. Selon The Evening Standard, le Canadien est, aux côtés de Dominic Calvert-Lewin, la piste privilégiée des Gunners pour renforcer le secteur offensif et compenser un possible départ d'Alexandre Lacazette, qui est en fin de contrat.