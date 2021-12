Un nouveau but pour Dries Mertens, une nouvelle désillusion pour le Napoli

Dries Mertens marque encore, mais le Napoli perd la tête de Serie A.

Après les victoires de l'Inter et de l'AC Milan, la pression était sur le Napoli qui recevait l'Atalanta, samedi soir. Et les visiteurs avaient pris le meilleur départ dans ce choc, grâce à une frappe à distance de Ruslan Malinovskiy.

Le Napoli a pourtant réagi: Piotr Zielinski a égalisé juste avant la pause et Dries Mertens a inscrit son quatrième but en trois matchs pour permettre à Naples de passer devant au retour des vestiaires. Un but qui n'aura toutefois pas suffi: Merih Demiral et Remo Freuler ont fait basculer la rencontre en cinq minutes.

L'Atalanta s'impose et confirme son retour au premier plan en revenant à quatre points du leader. Le leader qui n'est plus le Napoli: c'est désormais le Milan AC qui mène la danse en Serie A avec un point d'avance sur l'Inter et deux sur les Napolitains.