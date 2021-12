🎥 Le doublé de Loïs Openda à Cambuur

Deux buts dans deux registres différents pour le Diablotin, samedi dernier.

Vitesse n'a fait qu'une bouchée du SC Cambuur (1-6), samedi dernier en EreDivisie et Loïs Openda en a profité pour embellir ses statistiques. Le Diablotin a d'abord inscrit un joli but en rentrant dans le jeu et en plantant une frappe imparable. Avant de se muer en renard des surfaces, en profitant d'une boulette du gardien pour pousser le ballon au fond du but.

Ce sont les huitième et neuvième buts de la saison, toutes compétitions confondues, du jeune attaquant belge avec Vitesse Arnhem. En championnat, le buteur prêté par Bruges en est désormais à sept buts, il rejoint, entre autres, un autre Belge, Cyril Ngonge, à la quatrième place du classement des buteurs.