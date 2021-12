Affaire OL-OM: Jean-Michel Aulas et Jorge Sampaoli pointés du doigt

Dans un rapport que l'AFP a pu consulter, Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, a pointé du doigt le comportement du président de l'OL, ainsi que celui de l'entraineur marseillais.

Dès demain, à 18 heures, la commission de discipline de la Ligue se réunira afin de statuer sur le dossier OL-OM. Lors de cette réunion, la commission pourra s'appuyer sur le rapport écrit de Ruddy Buquet, que l'AFP a pu consulter.

"Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : ''La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comex et ça ne va pas en rester là." Le comex étant le Comité exécutif de la Fédération française de football.

Suite à ces révélations de l'AFP, un porte-parole de l'OL a tenu à réagir à ces propos: "Ce sont des propos incomplets, sortis de leur contexte et relatifs à l'incompréhension entre la Ligue qui communique sur la reprise du match alors qu'au même moment l'arbitre a changé de position en arrêtant le match pour des raisons alors non expliquées"

Dans ce rapport, l'arbitre de la rencontre a également remis en cause le comportement de Jorge Sampaoli, très virulent après l'interruption de la partie: "Il a eu un comportement, des gestes de plus en plus déplacés à mon égard en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire" a écrit Ruddy Buquet dans son rapport.