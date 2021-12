Guillaume Hubert a presque tout sorti à Charleroi

Un presque qui fait une grosse différence au tableau d'affichage, mais ça n'enlève rien à la prestation du portier du KV Ostende.

Ce sont deux Carolos, Adem Zorgane, le passeur décisif et Loïc Bessilé, le buteur, qui ont fait basculer la rencontre à dix minutes du terme, mais c'est un autre homme qui endosse le statut d'homme du premier match du week-end. Parce que Guillaume Hubert aura brillé dans son maillot blanc (qui ne l'est pas resté longtemps) et sur le manteau blanc qui avait recouvert le terrain du Sporting de Charleroi.

Sur cette pelouse gelée et glissante, le portier du KVO est pourtant passé tout près d'une grosse boulette quand le ballon lui a échappé sur une sortie hors de son rectangle en début de rencontre. Mais Ali Gholizadeh n'a pas pu en profiter et c'est d'ailleurs Guillaume Hubert lui-même qui a retiré le ballon des pieds de l'Iranien.

En dehors de ça, le gardien liégeois a livré un grand match à Charleroi. Devant Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh, surtout, il s'est montré intraitable. Pendant 80 minutes, il a tout repoussé, avant de s'incliner sur un coup de tête à bout portant de Loïc Bessilé à dix minutes du terme. Un scénario cruel pour Guillaume Hubert, mais une victoire logique des Zèbres qui ont copieusement dominé cette rencontre.