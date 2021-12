Théo Bongonda: "Il faut rester positif, mais ce n'est pas facile"

Le Racing Genk est en plein doute et ça s'est vérifié à Gand, dimanche soir.

Pas encore de victoire pour Bernd Storck qui aura donc perdu ses deux premiers matchs à la tête du Racing Genk. S'ils ont touché la barre à deux reprises, dimanche soir, les Limbourgeois ont été inférieurs aux Buffalos. "C'est difficile en ce moment, parce qu'on ne parvient plus à se créer des occasions comme avant et, en plus, la réussite n'est pas vraiment avec nous", analyse Theo Bongonda.

Et les chiffres appuient le constat du numéro 10 limbourgeois: le Racing n'a plus gagné depuis plus d'un mois et reste sur sept matchs sans victoire. "On ne peut pas dire qu'on est dans notre meilleure période. Quand tout va bien, tu ne te poses pas de question, mais quand c'est le contraire, inconsciemment, tu joues avec un frein. Il faut essayer de rester positif, mais ce n'est pas facile", ajoute-t-il.

Les protégés de Bernd Storck n'ont toutefois pas vraiment le temps de gamberger: Charleroi, l'Antwerp et un déplacement à Ostende sont encore à l'agenda avant la fin de l'année.