Racisme : Le président de Toulouse "écoeuré" par l'un de ses supporters

Après la rencontre face à Rodez (1-1), lundi en Ligue 2, Toulouse a dénoncé dans un communiqué les propos à caractère raciste visant le gardien adverse Lionel Mpasi et lancés par l'un de ses supporters.

Le président du FC Toulouse Damien Comolli a fait part de son dégoût face à cet acte de racisme qui a lieu au Stadium de Toulouse. "J’ai eu un pressentiment quand j’ai vu la réaction du gardien de Rodez. J’ai déjà vécu ça ailleurs dans un autre sport. Je suis descendu, j’ai vu le président de Rodez et je suis allé dans le bureau du délégué. Je me suis excusé au nom du club. J’ai discuté avec les stadiers. C’est une personne identifiée. Je suis écœuré. On fait beaucoup de choses. C’est le genre de truc qui me donne envie de vomir", a confié le dirigeant toulousaisn dans des propos rapportés par RMC Sport.