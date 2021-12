Le FC Barcelone confirme une conférence de presse de Sergio Agüero ce mercredi midi

La rumeur d'une retraite de Sergio Agüero (33 ans) a fait du chemin, et est sur le point d'être confirmée : l'Argentin, qui souffre de problèmes cardiaques, devrait bel et bien annoncer sa retraite ce mercredi lors d'une conférence de presse organisée à midi par le FC Barcelone.

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ