Dimitri Payet: "J'ai été autant blessé par la bouteille que par l'impression d'être le fautif"

Le meneur de jeu de l'OM, victime d'un jet de bouteille le 21 novembre, parle de son exaspération sur le sujet.

Dans une lettre ouverte, Dimitri Payet a fait part de son exaspération sur les événements qui se sont produits depuis le début de la saison. Pour rappel, le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille a été victime d'un jet de bouteille lors du derby à Lyon le 21 novembre dernier, mais également en déplacement à Nice en début de saison:

"Je ne vais pas refaire le match de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), on a tout entendu avant, pendant et après. Je veux rester digne, contrairement à ceux qui ont fait allusion au fait qu’après tout, je ne devais pas être « si blessé que cela ». En fait, j’ai été autant blessé par la bouteille que par l’impression d’être le responsable des violences et de l’arrêt du match. Je dis stop ! Y en a marre. J’en ai marre que chacun mette son grain de sel sans apporter le début d’une solution. Désolé, mais il faut le dire, ce n’est pas le préfet qui se trouve sur le terrain, ni le procureur, ni le délégué de la Ligue, ni les présidents de Nice, de Lyon ou de Marseille. Ce sont les joueurs, c’est nous qui morflons. Et en l’occurrence, c’est moi qui tire les corners. Je dois arrêter de les tirer ? Arrêter de jouer ? Dites-moi."