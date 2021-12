🎥 Ligue des Champions: le plus beau but de la phase de groupe pour Lionel Messi

Une nouvelle récompense pour la Pulga.

Deux semaines après son septième Ballon d'Or, Lionel Messi empoche un autre titre, beaucoup plus honorifique. C'est en effet l'Argentin qui a inscrit le plus beau but de la phase de poules de la Ligue des Champions, selon les votes de plus de 200.00 fans.

L'Argentin a inscrit cinq buts en Ligue des Champions cette saison, dont celui qui avait permis au PSG de dompter City et qui a donc été élu plus beau but de la phase de poules. La réalisation de Lionel Messi a notamment été préférée à la frappe puissante de Thiago Alcantara contre Porto et à la bicyclette de Robert Lewandowski sur la pelouse du Dynamo Kiev.