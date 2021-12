Everton tiendrait sa première recrue hivernale

Everton place déjà ses pions à quelques jours du début du mercato hivernal. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Toffees, mal embarqués avec une 14e place en Premier League, devraient bientôt officialiser l'arrivée de Vitaliy Mykolenko.

Le latéral gauche ukrainien évolue du côté du Dynamo Kiev et fait partie des futurs grands talents de sa génération dans son pays. Everton devrait dépenser un peu plus de 20 millions d'euros pour le joueur de 22 ans.

EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! 🔵🇺🇦 #EFC



He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk